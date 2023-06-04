Стало известно, куда эвакуировали пациентов из Центральной районной больницы Новосибирска эвакуировали

Открытый огонь на кровле больницы уже потушен. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Стало известно, куда эвакуировали пациентов из Центральной районной больницы Новосибирска. Большинство человек направили в региональный сосудистый центр, который является частью этой же больницы. Об этом сообщил КП-Новосибирск источник.
Центр расположен по соседству, по адресу ул. Пирогова, 25/1.
Напомним, к данному моменту из больницы эвакуировали около 130 человек. По данным регионального МЧС, погибших среди них нет. Причина возгорания еще уточняется. Открытый огонь уже ликвидирован.
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