Стало известно, куда эвакуировали пациентов из Центральной районной больницы Новосибирска эвакуировали

Открытый огонь на кровле больницы уже потушен. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Стало известно, куда эвакуировали пациентов из Центральной районной больницы Новосибирска. Большинство человек направили в региональный сосудистый центр, который является частью этой же больницы. Об этом сообщил КП-Новосибирск источник.

Центр расположен по соседству, по адресу ул. Пирогова, 25/1.

Напомним, к данному моменту из больницы эвакуировали около 130 человек. По данным регионального МЧС, погибших среди них нет. Причина возгорания еще уточняется. Открытый огонь уже ликвидирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер