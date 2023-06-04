Видео пожара в Центральной районной больнице в Новосибирске 4 июня 2023 года: конструкции продолжают проливать

Открытый огонь ликвидирован. фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Появилось видео с пожара в Центральной районной больнице в Новосибирске 4 июня 2023 года. Пожар начался около 15:25, загорелась кровля здания, огонь распространился по площади около 1800 квадратных метров.
– Администрация больницы совместно с сотрудниками МЧС России эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов. Пострадавших среди них нет, — сообщили в областном ГУ МЧС.
К тушению пожара привлекли 100 сотрудников и 33 единицы техники. К 18.00 открытое горение было ликвидировано, пожарные продолжают проливать конструкции. Пока нет данных о пострадавших, как не установлена и причина возгорания.
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