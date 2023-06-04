Самолет, летящий из Сочи в Кемерово, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево

Самолет экстренно посадили в Новосибирске. Фото: Иван ВИСЛОВ

4 июня в аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет рейса Сочи - Кемерово авиакомпании «Северный ветер». Пассажирам приходится пока ждать трансфера.

— Мы до сих пор находимся в Толмачево столько времени, большинство сидят с детьми, и никаким сервисом, никаким питанием их не обеспечили. О том, что посадка будет в Новосибирске, предупредил командир самолета, причина - дефекты взлетно-посадочной полосы в Кемерове. Самая главная проблема — не говорят, прибудет ли автобус, который довезет нас до Кемерова, — рассказал КП-Новосибирск пассажир рейса.

Пассажиры ждут трансфера в аэропорту. Фото: предоставлено пассажиром.

Кроме того, задержали еще один рейс авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск – Кемерово. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.

— Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, в аэровокзалах организован выездной прием граждан. Кроме того, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерово, — заявили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер