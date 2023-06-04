4 июня в Новосибирске наступит «клубничное» полнолуние

Луну будет хорошо видно, когда стемнеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 4 на 5 июня над Новосибирском взойдет полная луна, которую в этом месяце называют «клубничной». Дело не в ее цвете, а с тем, что ко времени ее появления начинает созревать клубника.

Луна взошла на небе уже в 10.44, однако из-за яркого солнечного света ее пока не видно. Хорошо его разглядеть можно будет после заката. Она будет казаться полной не только сегодня, но и завтра.

Напомним, 5 мая новосибирцы наблюдали полутеневое лунное затмение. Спутник Земли тогда окрасился в оранжевые тона и стал похож на апельсин.

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