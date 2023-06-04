В новосибирском Академгородке пропал 83-летний мужчина

Мужчина пропал 3 июня. Фото: ЛизаАлерт.

83-летний Подойницын Валерий Виниаминович пропал в Советском районе Новосибирска. 3 июня мужчина ушел в неизвестном направлении.

— Рост пропавшего 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые. Носит усы. Перед уходом был одет в жёлтую футболку, тёмно-синие спортивные штаны с бело-красными лампасами, чёрные туфли и чёрную кепку, — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Валерий Виниаминович нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете. где он находится или видели его, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.

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