«Проветривайте теплицы»: новосибирский агроном рассказала, как спасти урожай в жару и засуху

Помощь в жару нужна не только людям, но и растениям. Фото: Даниил ОПАРИН

Спасаться от жары нужно не только людям, но и растениям. Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, как защитить от зноя урожай на грядках.

— Те, у кого есть теплицы, должен открыть все возможные форточки и фрамуги на ночь и на те дни, пока вас нет на даче. Обязательно поливать грядки только поздно вечером, утром следующего дня замульчируйте политые грядки. Сейчас очень важно полить цветущие яблони, груши и вишни и замульчировать приствольный круг, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Мульчирующим слоем может быть обычный перегной, либо верховой торф, либо рубленая солома, либо перепревшие опилки 3-4-летней давности. На худой конец может быть просто зеленая, скошенная недавно трава, которую не обрабатывали гербицидами.

— Другой способ сохранения влаги — так называемый «сухой полив». Вечером полейте, а утром прорыхлите верхний слой между рядами тяпкой или граблями. Есть такие культуры, которые надо поливать сверху, например, огурец. А томаты, перец поливать сверху нельзя. Обрызгать нужно и газоны, — говорит агроном.

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