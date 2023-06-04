Малышей в Новосибирской области стало рождаться больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику рождаемости и смертности за май 2023 года. В этом месяце появились на свет 2112 новорожденных, в то время как умерло 3144 человека.

— За пять месяцев 2023 года всего родилось 10546 человек, а умерло 14606, — сообщает ЗАГС.

Если сравнивать с данными предыдущего месяца, и рождаемость и смертность увеличились. Так, в апреле родившихся было 2 097 человек, а умерших — 2 673.

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