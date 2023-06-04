Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 2:00

В Новосибирске дети, спасаясь от жары, лезут в фонтаны: рассказываем, почему там не надо купаться

Новосибирцы спасаются в фонтанах от невыносимой жары
Авторы (2):
Надежда РЫЖКИНА
Анастасия ХРОМЫХ
Дети купаются в фонтанах.

Дети купаются в фонтанах.

Фото: Никита МАНЬКО

В воскресенье, 4 июня, в Новосибирске жарко уже с раннего утра, а к обеду температура поднимется до +33. Горожане, особенно дети, спасаются от зноя в фонтанах. Но купаться там запрещено не просто так: это может быть опасно, рассказал начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

Штрафов за купание нет, но лезть к прохладной воде небезопасно.

Штрафов за купание нет, но лезть к прохладной воде небезопасно.

Фото: Никита МАНЬКО

— На каждом фонтане написано «Купаться запрещено». Во-первых, там есть арматура, и ребенок может поскользнуться и удариться о ее металлические части и получить серьезные раны. Во-вторых, вода в фонтанах, хоть и идет из питьевой сети, далеко не стерильная, дети могут ее напиться. Кроме того, есть часть достаточно глубоких фонтанов, глубиной метра четыре, и чтобы граждане не утонули, там установлен фальшпол из арматуры. Но он скользкий, в нем можно застрять ногой. Такой же скользкий и гранит, которым облицованы фонтаны, — рассказал КП-Новосибирск Валерий Науменко.

Однако штрафов за купание не предусмотрено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер