В Новосибирске дети, спасаясь от жары, лезут в фонтаны: рассказываем, почему там не надо купаться

Дети купаются в фонтанах.
Фото: Никита МАНЬКО
В воскресенье, 4 июня, в Новосибирске жарко уже с раннего утра, а к обеду температура поднимется до +33. Горожане, особенно дети, спасаются от зноя в фонтанах. Но купаться там запрещено не просто так: это может быть опасно, рассказал начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.
Штрафов за купание нет, но лезть к прохладной воде небезопасно.
Фото: Никита МАНЬКО
— На каждом фонтане написано «Купаться запрещено». Во-первых, там есть арматура, и ребенок может поскользнуться и удариться о ее металлические части и получить серьезные раны. Во-вторых, вода в фонтанах, хоть и идет из питьевой сети, далеко не стерильная, дети могут ее напиться. Кроме того, есть часть достаточно глубоких фонтанов, глубиной метра четыре, и чтобы граждане не утонули, там установлен фальшпол из арматуры. Но он скользкий, в нем можно застрять ногой. Такой же скользкий и гранит, которым облицованы фонтаны, — рассказал КП-Новосибирск Валерий Науменко.
Однако штрафов за купание не предусмотрено.
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