«Был завернут в голубую тряпочку, совсем беззащитный»: жительницы Новосибирска спасли брошенного щенка хорька

В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато обнаружили брошенного щенка хорька. Фото: предоставлено Юлией

В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато обнаружили брошенного щенка хорька. Малыша спасли две местные жительницы – Юлия и ее свекровь Елена.

Детеныша нашли утром в четверг, 1 июня.

− Утром 1-го июня мы пошли на работу со свекровью Еленой. На ступеньках, ведущих к калитке во двор, мальчишка лет 10 нашел какого-то зверя, завернутого в голубую тряпочку. Мы, конечно, заинтересовались, подошли. Не сразу поняли, кто это: Яндекс по фото определил зверька как ласку, но у нас были сомнения из-за размера. Он был совсем беззащитный. Мальчишка забрал находку домой, а я не наставила на обратном, так как спешили на работу. Но, понимая, что скорее всего дома ему скажут, что зверь им этот не нужен, я попросила обменяться номерами. Так и было. И после работы, спустя несколько часов, отправилась за малышом, − рассказала КП-Новосибирск Юлия Атаманенко.

Сибирячка призналась – она очень боялась, что детеныш погибнет. Он выглядел очень слабым.

− Муж сразу побежал за детским питанием и специальной соской для выкармливания щенков. Пока покупал это, моя подруга-ветеринар мне сказала, что надо питание для щенков. Супруг поехал его искать, оказалось очень трудно найти такое. Кормили каждые два часа, делали малышу массаж. Вставали даже ночью. На следующий день он стал хуже кушать, и я сильно испугалась за него. Елена написала в группу пост. Благодаря неравнодушным людям я вышла на представителей благотворительного фонда помощи куньим имени Жопэна. Мне сказали, что мы все делаем верно. Чтобы спасти малыша, нужен опыт в выкармливании. Мы передали детеныша такому человеку. Ее зовут Татьяна, − поделилась подробностями Юлия.

Она добавила − зверек оказался степным хорьком, то есть диким животным. Сейчас с детенышем все в порядке – он растет и набирается сил.

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