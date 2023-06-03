В Новосибирской области 28% пойманных клещей оказались заражены боррелиозом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области 28% пойманных клещей оказались заражены боррелиозом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, по данным ведомства, с начала 2023 года в больницу после уксуса клеща обратились 4834 человека. 1547 человек покусали только за последнюю неделю мая.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районах. В самом городе — в Советском, Калининском и Октябрьском районах. Из 2762 клещей, принесенных в лаборатории, 30 оказались энефалитными.

На боррелиоз проверили 2768 клещей, из них — 789 (28,5%) положительных.

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