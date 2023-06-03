Новосибирцам рассказали, как защититься от 35-градусной жары

Из-за перегрева могут обостриться хронические заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске уже несколько дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимется выше +37 градусов. Те, кому повезло - разъехались по дачам и пляжам (несмотря на то, что они официально не открыты). А кому-то приходится переживать духоту на рабочем месте.

В Роспотребнадзоре подготовили специальную памятку для сибиряков, как защитить себя от жары и не получить солнечный удар.

В ведомстве отметили, что высокая температура негативно отражается на здоровье людей. Особенно - пожилых и детей. Из-за перегрева могут также обостриться хронические заболевания.

В частности: специалисты советуют хорошо проветривать помещения, не находиться долго на солнце, пить больше воды, одеваться в лёгкую одежду, по возможности - ездить в общественном транспорте рано утром или поздно вечером - когда жара не такая сильная, а также - не налегать на тяжёлую пищу.

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