В лифте новосибирской многоэтажки застрял «динозавр»

В Новосибирске «динозавр» застрял в лифте дома. Фото: стоп-кадры записи с камеры видеонаблюдения

В Новосибирском ЖК на метро Октябрьской на камеру наблюдения попал забавный случай: сотрудник местной администрации помогал выбраться из лифта... динозавру. Происходило действо на День защиты детей.

- У нас на 1 июня в ЖК был праздник для детей и приезжал аниматор в таком костюме. Ну а передвигаться в нём непросто. Вот один из наших сотрудников и помогал ему добраться до ребят. Со стороны выглядит очень забавно, - рассказали КП-Новосибирск в администрации ЖК.

Кадры видео и правда выглядят очень смешными. На них сотрудник в спецформе буквально залезает рукой в «пасть динозавра», который почти на ощупь выходит из лифта и топает в сторону детей.

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