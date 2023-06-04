В городе будет нечем дышать: жители Новосибирска расплавятся в 35-градусной жаре 4 июня

Днем воздух прогреется до +35 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске продолжает держаться аномальная жара. В воскресенье, 4 июня, в городе обещают до +35 градусов. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Ночью будет +17...+19, в пригороде +12...+14. Днем воздух прогреется до +35 градусов. В пригороде температура будет немного ниже – до +32 градусов.
− Небольшая облачность, без осадков, − сообщили синоптики.
Будет дуть южный ветер с порывами до семи метров в секунду.
Ранее КП-Новосибирск писала, что аномальная жара в Новосибирске продержится до 9 июня.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер