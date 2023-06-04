В городе будет нечем дышать: жители Новосибирска расплавятся в 35-градусной жаре 4 июня

Днем воздух прогреется до +35 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске продолжает держаться аномальная жара. В воскресенье, 4 июня, в городе обещают до +35 градусов. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью будет +17...+19, в пригороде +12...+14. Днем воздух прогреется до +35 градусов. В пригороде температура будет немного ниже – до +32 градусов.

− Небольшая облачность, без осадков, − сообщили синоптики.

Будет дуть южный ветер с порывами до семи метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск писала, что аномальная жара в Новосибирске продержится до 9 июня.

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