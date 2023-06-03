Спасаются от жары: новосибирцы раскупили квас и нарезку на окрошку

В магазине на Кропоткина практически не осталось бутылок кваса.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске установилась аномальная жара, и местные жители спасаются от нее, как только могут. Многие выбрали традиционный метод и бросились в магазин за набором для окрошки.
Фото опустевших полок прислала КП-Новосибирск читательница. На снимке видно, что в магазине на Кропоткина практически не осталось бутылок кваса.
− Продавцы сказали, что всю нарезку распродали в три дня, − поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.
Ранее КП-Новосибирск писала, что аномальная жара в Новосибирске продержится до 9 июня.
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