В Новосибирске отреставрируют паровоз на Железнодорожной

Паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске отреставрируют.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске отреставрируют. Речь идет о декоративном сооружении «Центральный округ».
− Сначала прогрунтуют его, а затем покрасят, − рассказала КП-Новосибирск читательница.
Как видно на фото, паровоз закрыли строительным тентом. Сколько времени уйдет на работы − неизвестно.
Паровоз закрыли строительным тентом.
Фото: Виктория МИНАЕВА
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