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НовостиОбщество3 июня 2023 11:46

В Новосибирске отреставрируют паровоз на Железнодорожной

Его закрыли строительным тентом
Анастасия ХРОМЫХ
Паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске отреставрируют.

Паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске отреставрируют.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске отреставрируют. Речь идет о декоративном сооружении «Центральный округ».

− Сначала прогрунтуют его, а затем покрасят, − рассказала КП-Новосибирск читательница.

Как видно на фото, паровоз закрыли строительным тентом. Сколько времени уйдет на работы − неизвестно.

Паровоз закрыли строительным тентом.

Паровоз закрыли строительным тентом.

Фото: Виктория МИНАЕВА

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