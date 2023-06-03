В Новосибирске отреставрируют паровоз на Железнодорожной

Паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске отреставрируют. Фото: Виктория МИНАЕВА

Паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске отреставрируют. Речь идет о декоративном сооружении «Центральный округ».

− Сначала прогрунтуют его, а затем покрасят, − рассказала КП-Новосибирск читательница.

Как видно на фото, паровоз закрыли строительным тентом. Сколько времени уйдет на работы − неизвестно.

Паровоз закрыли строительным тентом. Фото: Виктория МИНАЕВА

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