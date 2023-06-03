«Был счастлив увидеть свою маму»: в Новосибирске щенка, которого избил живодер, отдали хозяйке

Новосибирские волонтеры отдали хозяйке щенка, которого избил ее молодой человек. Фото: «ГБР_ZOO_НСК»

Новосибирские волонтеры отдали хозяйке щенка, которого избил ее молодой человек. Об этом сообщили в группе «ГБР_ZOO_НСК» в социальной сети «ВКонтакте».

− Он прекрасно себя чувствует, и держать его на передержке не было смысла. Тем более он грустил, скучал и тосковал по своей хозяйке, − отметили в публикации. − Радости от встречи не было предела! Грэй так был счастлив увидеть свою маму.

Волонтеры подчеркнули, что остаются на связи с участковым. Напомним, они написали заявление в полицию на живодера. Сотрудники МВД начали проверку по данному факту.

В комментариях новосибирцы начали возмущаться, почему Грэю не стали искать новых хозяев. Ведь парень той девушки может взяться за старое и снова избить щенка.

− Какое мы право имеем искать песику хозяев, если хозяйка не имеет к инциденту никакого отношения? Если у нее все документы на собаку и такие решения может принимать только суд. Песик с этим парнем не живет. Мы проверили, − ответили в «ГБР_ZOO_НСК».

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