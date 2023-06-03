В Новосибирске спасатели помогли парню, порезавшему ногу на пляже

В Новосибирске 18-летний парень сильно порезал ногу на пляже «Детский».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске 18-летний парень сильно порезал ногу на пляже «Детский». Молодому человеку потребовалась помощь спасателей.
Инцидент произошел в пятницу, 2 июня, у Обского моря.
− У молодого человека 2005 года рождения порез левой ноги. Помощь оказана, − сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Парню наложили тугую повязку. Помощь спасатели оказали за десять минут.
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