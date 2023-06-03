В Новосибирске дети полезли купаться в фонтаны в аномальную жару

Дети купаются в фонтане в парке «Березовая роща».
Фото: Никита МАНЬКО
В жаркий субботний день дети облюбовали городские фонтаны в парках Новосибирска. Пока взрослые умирают от жары, малыши с радостью плескаются в воде.
Одним из таких мест стал фонтан в парке «Березовая роща».
На фото, снятом корреспондентом КП-Новосибирск, можно увидеть большое количество детей в фонтане. Кто-то полез в воду полностью в одежде, а кто-то разделся до плавок.
Взрослым остается только завидовать ребятишкам. В городе стоит аномальная жара – сегодня, например, +32.
Подростки устроили «заплыв» у ГПНТБ СО РАН.
Также «заплыв» устроили в фонтане у ГПНТБ СО РАН.
Фото: Никита МАНЬКО
Однако новосибирцы купаются далеко не во всех фонтанах. Например, у фонтана «Глобус» на Орджоникидзе никого нет.
В центре Новосибирска никто не купается.
Фото: Никита МАНЬКО
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