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НовостиОбщество3 июня 2023 9:39

В Новосибирске дети полезли купаться в фонтаны в аномальную жару

В городе +32 градуса
Анастасия ХРОМЫХ
Дети купаются в фонтане в парке «Березовая роща».

Дети купаются в фонтане в парке «Березовая роща».

Фото: Никита МАНЬКО

В жаркий субботний день дети облюбовали городские фонтаны в парках Новосибирска. Пока взрослые умирают от жары, малыши с радостью плескаются в воде.

Одним из таких мест стал фонтан в парке «Березовая роща».

На фото, снятом корреспондентом КП-Новосибирск, можно увидеть большое количество детей в фонтане. Кто-то полез в воду полностью в одежде, а кто-то разделся до плавок.

Взрослым остается только завидовать ребятишкам. В городе стоит аномальная жара – сегодня, например, +32.

Подростки устроили «заплыв» у ГПНТБ СО РАН.

Также «заплыв» устроили в фонтане у ГПНТБ СО РАН.

Также «заплыв» устроили в фонтане у ГПНТБ СО РАН.

Фото: Никита МАНЬКО

Однако новосибирцы купаются далеко не во всех фонтанах. Например, у фонтана «Глобус» на Орджоникидзе никого нет.

В центре Новосибирска никто не купается.

В центре Новосибирска никто не купается.

Фото: Никита МАНЬКО

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