Брать или не брать, вот в чем вопрос: в Новосибирске начали массово продавать арбузы

Новосибирцы заметили на прилавках магазинов первые арбузы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новосибирцы заметили на прилавках магазинов первые арбузы. Также плоды охотно продают в фруктово-овощных палатках.

− Недавно проходил мимо палатки и заметил лоток с арбузами. Единственное, не обратил внимания на цену, − рассказал КП-Новосибирск читатель по имени Иван.

Однако безопасны ли июньские арбузы? На этот вопрос ранее ответил директор Ассоциации экспертов «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» Яков Новоселов.

− В России сезон арбузов еще не наступил, окончательно они вызревают ближе к концу августа. Тогда их можно спокойно приобретать и есть. Раньше сами они созреть никак не могут − только если в них вводятся ускорители роста или другие химикаты, − объяснял КП-Новосибирск диетолог. – Арбузы, привезенные из стран ближнего востока, конечно, вызревают раньше. Но знать наверняка, какой именно перед вами арбуз на прилавке, вы не можете. Безоговорочно верить словам продавца тут тоже нельзя.

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