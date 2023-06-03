Аномальная жара в Новосибирске продержится до 9 июня

По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится до 9 июня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирск пришла аномальная жара. Столбики термометров переваливают за отметку +30. Стало известно, сколько дней в городе продержится такое пекло.
По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится до 9 июня. После температура начнет постепенно понижаться.
5 и 6 июня обещают +34 градуса, 7 и 8 – до +35, передает сервис «Яндекс.Погода». В пятницу, 9 июня, будет +27 градусов.
А вот в субботу, 10 июня, прогнозируют уже +22. Всю последующую неделю температура будет держаться в районе +22-24 градусов.
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