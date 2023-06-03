Губернатор Андрей Травников открыл водоочистную станцию в Усть-Тарке под Новосибирском

В селе Усть-Тарка в Новосибирской области появилась водоочистная станция. Фото: Андрей Травников

В селе Усть-Тарка в Новосибирской области появилась водоочистная станция. На открытии присутствовал губернатор региона Андрей Травников.

− Жители села обращались ко мне с вопросом качественного водоснабжения на личном приеме. Новая система водоочистки обеспечит полный цикл очистки и подготовки воды, соответствующей санитарным нормам, − написал в своем телеграм-канале глава Новосибирской области.

Андрей Травников отметил, что еще несколько лет назад в районных центрах не строили подобных объектов. Но все изменилось, и сейчас несколько населенных пунктов в регионе получили высокотехнологичные станции подготовки питьевой воды.

К концу 2024 года чистой питьевой водой обеспечат почти 100% горожан и более 90% сельских жителей.

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