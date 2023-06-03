Вход по специальному паролю: в Ленинском районе Новосибирска накрыли подпольный игорный клуб

В Ленинском районе Новосибирска обнаружили подпольное казино. Фото: прокуратура НСО

В Ленинском районе Новосибирска обнаружили подпольное казино. Туда нагрянули оперативники и застали посетителей врасплох.

Сигнал поступил от местных жителей. Прокуратура провела проверку по данной информации.

− 2 июня по поручению прокуратуры города прокуратурой Ленинского района совместно с ГУ МВД и СК пресечена незаконная игорная деятельность крупного игорного заведения, − сообщили в региональном ведомстве.

Владельцы завуалировали помещение на проспекте Карла Маркса – внешне оно выглядело неэксплуатируемым, никаких вывесок не было, на окнах снаружи висел плотный материал. Войти внутрь можно было, назвав специальный пароль.

В подпольном казино находились более 20 посетителей. Оперативники изъяли деньги, 37 системных блоков и 38 мониторов, которые использовались для организации игр.

Сейчас следователи проводят уголовно-процессуальную проверку и устанавливают причастных к организации незаконного игорного бизнеса, отметили в СУ СК РФ по региону.

Ранее еще одно нелегальное казино накрыли в Заельцовском районе.

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