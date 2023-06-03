В Новосибирске станция метро «Спортивная» не откроется ко Дню города

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске не откроется ко Дню города. Фото: СпецТрансСтрой

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске не откроется ко Дню города. Хотя технически она готова к сдаче в эксплуатацию.

Как сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе общения с журналистами 2 июня, все дело в проектной документации. Она еще не получила положительного заключения экспертизы.

− Основной вопрос − это приведение в соответствие документации, которая была подвергнута серьезным изменениям из-за санкций и ряда других причин. Там целый перечень вопросов, по которым есть проблемы, − рассказал градоначальник.

Один из пунктов, по словам Анатолия Локтя, уже получил положительное заключение. По оставшимся работа продолжается. Экспертизу проводят специалисты из Москвы.

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