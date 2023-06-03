В Новосибирскую область в 2023 году поступило больше 7 миллионов международных отправлений

В марте 2023 года Место международного почтового обмена переехало в новое здание. Фото: Анатолий Якимов/"Горсайт"

В марте 2023 года Место международного почтового обмена переехало в новое здание, где сейчас находится Новосибирский логистический почтовый центр. Сотрудники рассказали, как это повлияло на работу учреждения.

— С вводом новой автоматической системы увеличилась скорость обработки международных почтовых отправлений. В среднем на единицу отводится не более минуты. При этом, 90% МПО получают статус автоматически выпущенных товаров. Но это не означает, что отправления проходят мимо сотрудников таможни. Каждое из них проходит таможенное оформление в соответствии с законодательством России, — пишет издание «Горсайт», побывавшее в сортировочном центре.

Так, всего в 2022 году было обработано 11 миллионов международных отправлений, а за пять месяцев 2023 — более 7 миллионов.

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