В Новосибирске до 3 июля перекрыли часть улицы Ленина

Улица Ленина будет пешеходной до 3 июля. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В субботу, 3 июня, в центре Новосибирска начало действовать ограничение для транспорта на улице Ленина. Участок дороги от площади Ленина до улицы Советской перекрыли.

Это связано с празднованием Дня города. Улица Ленина будет пешеходной до 3 июля.

Как сообщили КП-Новосибирск читатели, на участке уже выставили ограждающие блоки.

В скором времени улицу начнут украшать к предстоящим мероприятиям. Там появятся инсталляции в виде светящихся деревьев и неоновых конструкций.

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