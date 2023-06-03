В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись иномарка и мотоцикл

Транспортные средства не поделили дорогу у дома № 71А на улице Воинской.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 3 июня, в Октябрьском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Транспортные средства не поделили дорогу у дома № 71А на улице Воинской. В результате ДТП Hyundai Solaris и мотоцикл получили существенные повреждения.
По словам очевидцев, мотоциклист остался жив. На место прибыла скорая помощь.
− Прибывшие медики заявили о запахе алкоголя от водителя двухколесного транспортного средства, − отметили в публикации.
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