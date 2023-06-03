Двое новосибирцев вынесли из квартиры женский пуховик и замороженные ягоды

Целью злоумышленников стала квартира по улице Невельского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали двоих мужчин, которые залезли в чужую квартиру и вынесли оттуда женский пуховик и замороженные ягоды. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Все произошло в ночь на 2 июня. Целью злоумышленников стала квартира, расположенная на первом этаже жилого дома по улице Невельского. Сработала тревожная сигнализация, и на место оперативно выехали две группы задержания.

− Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили двух мужчин, один из которых пытался вылезти через разбитое стекло кухонного окна, а другой стоял под окном. При этом второй мужчина был одет в женский пуховик, а рядом с ним находился пакет с обувью и четырьмя пакетами замороженной ягоды, − рассказали в Росгвардии.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Задержанными оказались местные жители 44 и 46 лет, имеющие судимости.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Также приехала женщина, проживающая в этой квартире – она опознала вещи, которые попытались украсть злоумышленники. При осмотре квартиры внутри обнаружили следы пребывания посторонних лиц.

В ГУ МВД России по НСО уточнили, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сибирякам грозит до шести лет лишения свободы.

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