Юристы объяснили новосибирцам, что может грозить за размещение гостиниц в жилых домах

Новосибирская область, конечно, не входит в пятерку топ-10 туристических регионов. Фото: Яна ЛИСИНА

Новосибирская область, конечно, не входит в пятерку топ-10 туристических регионов. Но для тех, кто планирует провести отпуск дома, места для отдыха найдутся всегда. К примеру — побережье Обского моря в Бердске буквально застроено разными базами и домиками отдыха. Только вот, далеко не все эти объекты расположены действительно в зонах отдыха. Некоторые из них открыты прямо в жилых домах. Что не всегда устраивает соседей. Юристы рассказали, является ли такая организация отдыха законной.

— Вопрос нецелевого использования участков, предназначенных для частных домов, неоднократно рассматривался в судебной практике. Суды приходят к мнению, что оказание услуг гостиничного типа на территории жилой застройки является административным правонарушением и выписывают владельцам штрафы, — пишет издание Atas.Info.

Тем не менее, в бердской администрации пояснили, что законы РФ не запрещают собственникам недвижимости распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе сдавать их в аренду.

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