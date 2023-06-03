В Новосибирске женщина не растерялась и принялась тушить загоревшееся авто

Внедорожник загорелся прямо на дороге. Фото: скриншот из видео «АСТ-54 Black»

В Железнодорожном районе Новосибирска прямо на дороге загорелся внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Водитель авто не растерялась и принялась тушить своего «железного коня».

ЧП произошло в пятницу, 2 июня. Иномарка вспыхнула на проезжей части при движении в сторону Туннельного спуска с Дмитрия Шамшурина.

Видео появилось в группе «АСТ-54». Как видно на ролике, помочь автоледи решил неравнодушный водитель, проезжавший мимо. Он дал женщине второй огнетушитель, и вместе они принялись тушить автомобиль. Сибирячка вела себя бесстрашно и не поддалась панике.

Вскоре к ним присоединился еще один очевидец. Спустя некоторое время на место прибыла пожарная машина. Внедорожник потушили – его корпус остался цел.

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