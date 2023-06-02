В Алтайском крае строитель упал с высоты восьмого этажа

Рабочий работал с металлом, когда сорвался и полетел вниз. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю/Толк.

На алтайском заводе строитель сорвался с большой высоты и получил серьезные травмы. О страшном ЧП пишет Толк со ссылкой на пресс-службу следователей региона.

Днем 1 июня на Новоалтайском маслоэкстракционном заводе 35-летний строитель работал с металлом, когда сорвался и полетел вниз с высоты 8 этажа.

Сейчас пострадавший в реанимации — ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и переломы. Он в тяжелом состоянии.

Следователи региона уже начали проверку начальства предприятия. Она покажет, соблюдались ли на заводе правила охраны труда и безопасности во время строительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber