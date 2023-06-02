Московский режиссер Федоров рассказал о работе в новосибирском театре «Старый дом»

В театре скоро премьера. Фото: «Старый дом».

Главный режиссер новосибирского театра «Старый дом» Антон Федоров рассказал о работе с сибирской сценой и премьерном спектакле «Котлован». О том, когда стартует новинка, и чем новосибирский театр полюбился москвичу — написали Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской Области.

— Есть сильное желание поддержать театр, ставить интересные спектакли, привнести в него новую краску. Да, у меня есть предложения от других театров, но я буду часто возвращаться в «Старый дом». Предложение стать главным режиссером «Старого дома» было каким-то парадоксальным — будто поперек. А я такие вещи очень люблю, в этом что-то есть, — рассказал режиссер.

Сейчас новосибирский театр готовится к долгожданной премьере: 8 июня стартует спектакль «Котлован» по одноименной повести Андрея Платонова. Постановка завершит очередной театральный сезон «Старого дома» и закрутит новый виток в его истории — у московского режиссера серьезные планы.

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