В Новосибирске ярмарку на Гусинобродском шоссе закроют с 5 июня

В Новосибирске прекратит работу ярмарка у Гусинобродского шоссе, которую прозвали «Сибирским Черкизоном».
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске прекратит работу ярмарка у Гусинобродского шоссе, которую прозвали «Сибирским Черкизоном». Торговые ряды перед ТЦ «Дружба» уберут 5 июня.
О ликвидации импровизированного рынка у здания № 31/2 сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.
— Подготовлен проект постановления мэрии, которое признаёт утратившим силу документ о согласовании проведения универсальной ярмарки, — сообщили в муниципалитете.
В мэрии отметили, что эту площадь под ярмарку запросил бизнесмен — отказывать ему у муниципалитета оснований не было. Работать ярмарка должна была до 31 декабря. Но на нее стали жаловаться руководство и сотрудники ТЦ. В связи с чем предприниматель добровольно подал уведомление о прекращении работы ярмарки.
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