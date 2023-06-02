В Новосибирской подземке запустили спортивный поезд-музей

Теперь спортивный состав курсирует по подземке Новосибирска. Фото: правительство региона.

В пятницу, 2 мая в Новосибирске прошел торжественный запуск необычного состава метро. Спортивный поезд-музей презентован региональным министерством физической культуры и спорта региона.

— В этом году мы проводим большое количество мероприятий, посвященных 100-летию отрасли спорта. Разнообразие фактов, фотографий и исторических данных, которые изображены в четырех вагонах метро, позволят новосибирцам ознакомиться с нашей спортивной деятельностью более подробно», – рассказал пресс-службе Правительства НСО областной министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Каждый вагон состава посвящен спорту: достижениям новосибирцев; дисциплинам, которые процветают в регионе; истории олимпийского спорта в области.

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