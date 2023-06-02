Жители Новосибирской области присылают кадры страшного урагана

Сильный ураган крушил постройки и деревья. Фото: стоп-кадр видео «Краснозерской Нови».
По сети разлетелись кадры сильного смерча, который бушевал в селах Новосибирской области. Пост об урагане появился в сообществе газеты «Краснозерская Новь» во ВКонтакте 30 июня.
По словам очевидцев, самый разрушающий смерч прошелся по селу Купино Новосибирской области. Жители массово присылают фотографии поврежденных фасадов, крыш и прочих сооружений, пострадавших от природной стихии.
Тем временем местным продолжают приходить оповещения о штурмовом предупреждении по ветру.
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