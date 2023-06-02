В Новосибирске в ЖК Дивногорском пылает частный дом

На месте работают пожарные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 2 мая новосибирцы заметили крупный пожар в частном доме ЖК Дивногорского. Пост очевидцев появился в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

Судя по фотографиям, здание полностью захвачено огнем. Очевидцы говорят, что на месте уже работают пожарные и скорая.

Очевидцы присылают кадры. Фото: скриншот из паблика.

По информации регионального МЧС, полностью горел дом размером 10*10 метров. В доме был газ, а рядом со зданием — веранда и сарай 5*5. К счастью, хозяева не пострадали. Общая площадь огня перевалила за 130 квадратов — полностью все потушили в 22:11.

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