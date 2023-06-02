В Новосибирске начали асфальтировать правобережную развязку нового моста через Обь

В Новосибирске с 1 июня начали асфальтировать правобережную развязку четвертого моста через Обь. Фото: ГК ВИС

В Новосибирске с 1 июня начали асфальтировать правобережную развязку четвертого моста через Обь. Об этом рассказали в группе компаний «ВИС».

Сейчас дорожники уже уложили первые 360 тонн покрытия на площади 2300 из 6000 квадратных метров. На участке работают катки, автогудронатор, фреза.

К работе над покрытием на левобережной развязке планируется приступить на следующей неделе.

Параллельно сейчас идет монтаж вант на 114-метров пилоне моста. Альпинисты закрепили уже 12 штук из 70. Закончить работы должны в сентябре. Вантовая система будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн.

Общая протяженность нового моста, включая съезды и эстакады, составит более 5 километров.

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