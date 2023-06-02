Новосибирские спасатели перечислили места, где чаще всего тонут горожане

В НСО много запрещенных мест, где тонут люди. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Вот-вот наступит купальный сезон, и сотрудники МЧС вновь напоминают: неразрешенные места для купания могут стать местом «последнего заплыва». О том, какие берега лучше обходить стороной, рассказали в пресс-службе ведомства.

— Если говорить про Новосибирск, то люди тонут в котловане Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе, у берега на реке Иня в Первомайском районе и у береговой линии Новосибирского водохранилища за пределами пляжа «У моря Обского» в Советском районе, – уточняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Кроме этого, говорят специалисты, происшествия случаются в местах отдыха на Бердском заливе и реке Бердь.

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