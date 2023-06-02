В Новосибирске открыли новый выход на станцию метро «Площадь Маркса»

В Новосибирске открыли новый выход с подземным тоннелем на станции «Площадь Маркса». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске открыли новый выход с подземным тоннелем на станции «Площадь Маркса». Он начал работать в пятницу, 2 июня. Тоннель соединил выход из метро № 4, ведущий к улицам Титова, Покрышкина и трамвайному кольцу, с новым торговым центром «Грани».

Попасть в переход можно снаружи — от транспортных остановок. Сначала нужно будет зайти в вестибюль ТЦ, а потом вниз по лестнице в тоннель к станции метро.

Работать новый выход будет по графику Новосибирского метрополитена. Рассчитан переход на пропуск 20 тысяч человек ежедневно.

Напомним, сейчас в Новосибирске также завершается обустройство станции метро «Спортивная». Она позволит удобно добираться на метро до нового ледового дворца. Планировалось, что станцию удастся открыть ко Дню города, но в итоге открытие было перенесено ориентировочно на середину июля.

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