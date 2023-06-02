В Калининском районе Новосибирска разобьют Монастырский сад

Зеленая зона будет больше 3000 квадратов. Фото: мэрия города.

В Новосибирске облагородят территорию у храма Георгия Победоносца на улице Фадеева. О том, каким будет новый сад, рассказали в мэрии города.

— В зеленом оазисе площадью больше 3000 квадратных метров высадят плодовые деревья и медоносные растения: ягодные яблони, уссурийскую грушу и шиповник. Цветочным украшением будущего сада станут тимьян, овсяница, шалфей и ромашка, — сообщили в муниципалитете города.

В саду сделают тропинки для прогулок, поставят лавки и освещение. Фото: мэрия города.

Также в саду сделают дорожки и тропинки для прогулок, установят лавочки, урны и фонари.

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