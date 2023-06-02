С экс-главы следственного отдела в Новосибирске взыскали 2,2 миллиона рублей

С экс-главы Заельцовского следственного отдела Новосибирска, которого осудили за взятки, взыскали миллионную компенсацию.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
С экс-главы Заельцовского следственного отдела Новосибирска, которого осудили за взятки, взыскали миллионную компенсацию. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
— Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал в доход государства с бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по НСО 2, 2 миллиона рублей, полученные в виде взяток, — сообщили в ведомстве.
Суд наложил арест на недвижимость и сбережения бывшего следователя, равные по стоимости сумме иска.
Напомним, экс-следователя поймали с поличным, когда два адвоката пытались передать ему взятку. Ее размер составил полмиллиона рублей. Столько стоили сведения из уголовного дела, касающиеся незаконного игорного бизнеса. Суд приговорил его к шести годам колонии. Позже приговор был обжалован.
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