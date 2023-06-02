В Новосибирске хулиган, разукрасивший 7 иномарок, может «сесть» на 3 года

Хулиган испортил 7 машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске арестовали хулигана, который изрисовал 7 иномарок. За умышленное повреждение чужого имущество ему грозит срок свыше 3 лет.

— По словам обвиняемого, он приехал в Новосибирск около 2 недель назад. Все это время он бродяжничал. В нарушениях признается, но не раскаивается. На вопрос, намерен ли в дальнейшем продолжать, ответить затрудняется, — указано в отчете Заельцовского районного суда Новосибирска.

Изрисовав 7 машин, хулиган нанес их владельцам ущерб на 125 тысяч рублей — «метил» только иномарки.

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