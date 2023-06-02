Новосибирцы смогут платить за метро стихами Пушкина 6 июня

Такая акция ежегодно проходит в Новосибирске. Фото: мэрия города.

Ежегодно 6 июня в честь русского классика Александра Пушкина в Новосибирске проводят акцию. Во вторник горожане смогут бесплатно проехать в подземке, прочитав стихотворение поэта.

— Уже 6 июня с 10:00 на восьми станциях новосибирского метрополитена пройдет акция «Читаем Пушкина в метро»: прочитавшие наизусть не менее двух строф из любого произведения поэта воспользуются в этот день услугами метро бесплатно, — сообщили в мэрии.

В Новосибирске отмечать Пушкинский день — традиция.

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