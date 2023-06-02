В Новосибирске из-за дефекта теплосетей перекроют проезд в двух районах города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске из-за дефекта теплосетей перекроют проезд в двух районах города. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

— В Ленинском районе: закрыть проезд по улице Троллейной и сузить движение по улице Пархоменко — на 2 метра. Работы начнем завтра, 3 июня, а завершить их планируем к 7 июня, — пояснили в компании. — В Калининском районе: закрыть движение по улице Народной в районе дома № 32. Работы начали 2 июня, закончить планируется 6.

Ранее КП-Новосибирск публиковала подробный график отключения горячей воды в Новосибирске 2023. Сезон отключений стартовал с 16 мая. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что необходимо сократить время отключений горячей воды до 10 дней. В мэрии сообщили, что сейчас идет работа в этом направлении.

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