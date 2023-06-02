В Новосибирске в 2023 году на ремонт тротуаров потратят 200 миллионов рублей

На ремонт тротуаров выделили рекордные 195 миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новосибирске починят пешеходные дороги за 195 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на выездном совещании.

— Починят 70 тротуаров Новосибирска. На восьми из них ремонт уже завершен, девять объектов сейчас в работе. В предварительном списке – 26 участков. Идет согласование предложенных объектов с депутатами Заксобрания. Таким образом, в этом году объем ремонта составит 195 миллионов рублей, – заявил мэр Анатолий Локоть.

Больше всего пешеходных зон починят в Ленинском районе. Там ремонт обойдется в 46 миллионов рублей. На тротуары в Калининском районе потратят 26 миллионов, в Октябрьском и Советском — по 15 и 16 соответственно. Все работы должны закончить к 20 сентября.

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