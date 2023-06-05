Новосибирцев возмутили мальчики, сидевшие на козырьке подъезда

Мальчики сидели на козырьке подъезда. Фото: vk.com/gnil_nsk

В Новосибирске двух маленьких мальчиков заметили на козырьке подъезда. Дети непринужденно сидели и смотрели в окно. Детей увидели на улице Котовского в Ленинском районе.

Как рассказывают очевидцы, дети просидели на козырьке недолго.

Они быстро спустились вниз по перилам, расположенным рядом с подъездом.

Однако фото с ребятней, появившееся в соцсетях, вызвало возмущение у горожан. Новосибирцы говорят, что мальчики могли упасть с козырька. Он уверены, родители должны убедить детей, что такое поведение опасно.

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