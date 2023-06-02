В Новосибирске «Ленд Крузер» врезался в дерево на Дачном шоссе

Иномарка врезалась в дерево. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске автомобилисты, приезжавшие днем, 2 июня, по Дачному шоссе, увидели на обочине внедорожник, врезавшийся в дерево. Сибиряки остановились, чтобы осмотреть машину.

Но в аварии никто не пострадал. Фото:читатели КП-Новосибирск

- Это был «Ленд Крузер», передняя часть смята. Мы вызвали на место полицию, сами побоялись подходить. Оказалось, в машине никого не было, номера сняты, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы. - Когда мы уже уехали, навстречу ехал экипаж ДПС, мы подумали, что туда.

Машина сильно повреждена. Фото: читатели КП-Новосибирск

В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск пояснили, что в аварии никто не пострадал, оформлено ДТП было с материальным ущербом.

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