Еще одну экспертизу проведут после смерти полугодовалой девочки в новосибирской больнице

Девочка умерла после операции. Фото: предоставлено Еленой

Назначена еще одна экспертиза после смерти полугодовалой девочки в Новосибирске. Малышка скончалась после пластической операции. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

- Проводится еще одна экспертиза. Она установит причинно-следственную связь между действиями врачей и наступившими последствиями, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что трагедия произошла летом 2022 года. Девочку привезли в Новосибирск из Барнаула, чтобы исправить врожденный дефект – заячью губу. После операции малышка скончалась. К делу подключились следователи и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Какому-то конкретному врачу обвинений не предъявили.

Также были известны результаты экспертизы Росздравнадзора, который проводил проверку в рамках расследования.

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