В Новосибирске полиция накрыла нелегальное казино в Заельцовском районе

Полицейские изъяли всю компьютерную технику. Фото: ГУ МВД России по НСО.

В Новосибирске сотрудники МВД закрыли нелегальное казино в Заельцовском районе. О преступной схеме сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 июня.

— Заведение работало в вечернее время. Там были камеры, постоянно работали администраторы. В результате обследования сотрудники изъяли больше 190 тысяч рублей, 5 банковских карт, документы, телефоны, ноутбук и 65 системных блоков, — уточнили в региональном МВД.

Лидером группировки был 31-летний житель Кировского района — он нанял еще 3 соучастниц, который и исполняли роли администраторов.

Дело по статье о незаконной организации азартных игр направили в суд.

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