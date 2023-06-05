В Новосибирске экс-бухгалтер СИЗО получила срок за попытку заработать на билетах в отпуск

Женщина получила условный срок. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске суд наказал бывшего замбухгалтера СИЗО за хищение компенсации за отпуск. О приговоре от 30 мая рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

В 2022 году 47-летняя сотрудница поехала в отпуск, по возвращении предоставила подложные справки о покупке билетов на поезд «Новосибирск –Санкт-Петербург» в две стороны, а также «Красногородск-Санкт-Петербург». Женщина получила компенсацию на 26,8 тысяч рублей больше за счет завышенного тарифа. Ревизия обнаружила признаки хищения, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

- Женщина полностью признала вину и полностью возместила ущерб. Суд назначил ей 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

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