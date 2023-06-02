В Кольцово под Новосибирском застрелили бездомного пса, который укусил ребенка

Собаку застрелили.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В поселке Кольцово Новосибирской области бездомный пес укусил девочку — ее отец увел собаку на расстрел. Об инциденте 1 июня рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск».
— По словам нашей подписчицы, вчера в Кольцово местные дети жестоко обращались с бездомным псом, в результате чего собака укусила девочку. Папа этой девочки взял оружие и отвел собаку к помощнику фермера, который и застрелил животное, — указано в публикации.
Возможно, дети спровоцировали пса. Фото: скриншот сообщества.
Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МВД, заявление о смерти животного поступило в полицию. Сейчас сотрудники проверяют инцидент и выясняют все обстоятельства случившегося.
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